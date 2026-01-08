Снегонавявания затрудняват движението към Русе, Търговище и Разград
© Община Разград
Снегопочистващи машини обработват настилките по направленията към Русе, Търговище и Исперих.
ОДМВР - Разград призовава водачите да бъдат внимателни и добре подготвени за движение при зимни условия и да не тръгват на път без належаща необходимост.
/
Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
07.01
Времето в сряда: Предупреждение за силни ветрове, обилни валежи от дъжд и сняг, предпоставки за поледици
06.01
/
