Пътната обстановка извън град Разград се усложнява заради снегонавявания и заледявания. Два закъсали ТИР-а на път Е-70 вече са изтеглени и движението е освободено, съобщиха от ОДМВР - Разград.Снегопочистващи машини обработват настилките по направленията към Русе, Търговище и Исперих.ОДМВР - Разград призовава водачите да бъдат внимателни и добре подготвени за движение при зимни условия и да не тръгват на път без належаща необходимост.