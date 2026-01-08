Сподели close
Пътната обстановка извън град Разград се усложнява заради снегонавявания и заледявания. Два закъсали ТИР-а на път Е-70 вече са изтеглени и движението е освободено, съобщиха от ОДМВР - Разград.

Снегопочистващи машини обработват настилките по направленията към Русе, Търговище и Исперих.

ОДМВР - Разград призовава водачите да бъдат внимателни и добре подготвени за движение при зимни условия и да не тръгват на път без належаща необходимост.