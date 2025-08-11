© Булфото "За първи път го виждам този човек и за първи път ми се случва такова нещо. Той просто не знае какво прави. Според мен има някакви психични проблеми", каза пред журналисти собственикът на откраднатия бус и стоката в него Йордан Марков.



По думите му шофьорът не е съобразил и е оставил ключовете, а друг служител е бил в буса, но е успял да скочи в движение. "Тогава е успял да се обади", допълни собственикът.



"Ще вземем необходимите мерки, за да не се случват такива неща от наша страна. Нашите служители много бързо реагираха, в порядъка на 1-2 минути бях уведомен", каза още той.



Повече чуйте във видеото.



