Спад на заболелите от грип и остри респираторни отчитат здравните власти в Русенско
Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е стигнала до 83.66 на 10 000 души, като през предходната тя е била 133.37 на 10 000 души. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група между 5 и 14 години, като въпреки това стойностите са по-ниски спрямо предходната седмица. Понижение на заболяемостта се наблюдава и при всички останали възрастови групи.
Въпреки значителното подобряване на ситуацията здравните власти препоръчват спазването на неспецифични противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице при струпване на много хора в затворено помещение и хигиена на ръцете. Важно е редовно проветряване на помещенията, прилаганенато на "респираторен етикет“ – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа и др.
С цел намаляване разпространението на грип и остри респираторни заболявания лицата с проявена симптоматика е редно да ограничат контактите си. Тези мерки са ефективни също за предпазване от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път.
