Спешна акция по кръводаряване за млада майка в тежко състояние
След раждането младата майка е получила масивен кръвоизлив. Наложила се е спешна операция, при която лекарите са отстранили матката, за да спасят живота ѝ.
През вчерашния ден над 70 души са дарили кръв за нея. В Кръвния център във Варна са го направили 51 души, а след извънредното отваряне на отделението по трансфузионна хематология в Добрич – още над 20.
В 14 часа в събота, когато отделението отвори врати, десетки жители на Добрич и региона са чакали, за да дарят кръв за младата жена. Част от тях обаче са били върнати, тъй като центърът не може да приеме повече кръв заради срока на годност.
Съпругът ѝ Костадин Йорданов казва пред Nova tv, че бебето е добре, но семейството преживява изключително тежки часове в очакване на добри новини за майката. Детето е дълго чакано и заченато инвитро.
От Кръвния център уточняват, че работното време може да бъде удължено при нужда.
