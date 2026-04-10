Спешни мерки в Разград заради окаяното състояние на Демир баба теке. Заместник областните управители инж. Шефкет Шефкет и Виргиния Дъбева извършиха проверка по сигнал на граждани в Археологически резерват "Сборяново“.

Фокусът на инспекцията бе състоянието на Демир баба теке (тюрбето), което е един от най-значимите духовни и исторически паметници в региона.

Те констатираха, че състоянието на обекта е тревожно с видими следи от влага и мухъл по стените на тюрбето, увредени стенописи: влагата е нанесла сериозни щети върху ценните изографисвания, като на места те вече са започнали да се рушат.

Продължителното излагане на влага застрашава целостта на историческия паметник.

Областната администрация приема проблема с най-висок приоритет. Заместник областните управители инж. Шефкет Шефкет и Виргиния Дъбева поеха ангажимент за незабавни действия, като се ангажираха да изготвят официално писмено запитване до ресорните институции. Те ще изискат експертна оценка за причините за влагата и нужните реставрационни дейности. Заместник областните управители заявиха, че ще търсят целево финансиране за спешен ремонт и консервация.

Областна администрация Разград благодари на гражданите, подали сигнала, за активната позиция, предава ФОКУС.