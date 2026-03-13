Ето къде ще бъде прекъснато електрозахранването на територията на област Русе през следващите дни:В периода 12.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Сливо поле, кв. Сливица: ТП 1 Сливица, улици: "Олимпи Панов", "Вежен", "Ропотамо", "Леон Таджер", "Тунджа", "Странджа", "Крайна", "Марица", "Дружба", "Черно Море", "Георги Мамарчев", "Стоян Пенчев".В периода 09.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Сливо поле: ТП 1 Сливо поле, улици: "България", "Младост", "Тунджа", "Пазарна", "Оборище", "Ст. Караджа", "Чавдар Войвода", "Раковски", "Пролет", "Демокрация", "Търговски център".На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 15:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на: гр. Две могили, ТП "СПТУ", ТП "Зърнени храни", ТП 2, 9, 16, ТП "Металснаб", ТП "Златното пиле", ТП "Дружба", ТП 5, 7, 8, 11, 13, 14, ТП "ТКЗС", ТП "Автоматика", МТТ "Базова станция", БТК "Две могили", МКТП "Евелин".На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, кв. "Център" (Халите) на абонатите захранени от ТП Бодрост, намиращи се на улици: "Александровска" 72, "Болярска" 2, 4, 6, 12, "Боянци" 1, 3, 4, 6, 8, "Коледница" 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 и "Цар Освободител" 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21.На 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Сливо поле на аботите захранени от ТП-3 Сливо поле, намиращи се на улици: "Никола Обретенов", "Витоша", "Баба Тонка", "Цар Иван Шишман", "Хан Крум", "Дунав", "Хан Омуртаг", "Цар Калоян", "Цар Симеон" и "Орфей".В събота и неделя няма да има прекъсвания за тази област.На 16.03.2026 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на: гр. Борово на абонатите захранени от ТП Военен, ТП ТКЗС, ТП 12, ТП 13 и с. Батишница на абонатите захранени от ТП Дунапрен.На 16.03.2026 г., от 9:00 ч. до 13:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Бяла на абонатите захранени от ТП 10, намиращи се на улиците: "Цар Освободител", "Иван Вазов", "Ген.Скобелев", "Силистра", "Антим", "Черни дол", "Добруджа", "Васил Левски" и "Балчик". Фирми и обекти: ДГС-Бяла, Сдружение "ЛРД Сокол", Бензиностанция "Еко транс газ", "Анкра 2009", ЕТ "Заранков-Светлин Заранков" и ЕТ "Финест Н-Надежда Денчева".На 16.03.2026 г., от 10:00 ч. до 10:15 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Червена вода.В периода 16.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Сливо поле, кв.Сливица на абонатите захранени от ТП-1 Сливица, намиращи се на улици: "Олимпи Панов", "Вежен", "Ропотамо", "Леон Таджер", "Тунджа", "Странджа", "Крайна", "Марица", "Дружба", "Черно море", "Георги Мамарчев" и "Стоян Пенчев".