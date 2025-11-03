Спират водата на абонати в Борисово
Нарушеното водоподаване ще засегне жителите на улиците "Петър Берон", "Плиска", "Стефан Караджа" и "Цар Симеон". Работите включват изграждане на нови водопроводни връзки като част от мащабния проект за модернизация на водопроводната инфраструктура в региона, предаде Dunavmost.
Това е поредното планирано прекъсване в Борисово през последните седмици. Преди седмица, на 30 октомври, също имаше временно спиране на водата в селото, но на други улици - "Кирил и Методий", "Плиска" и "Калоян". Единствената улица, която е засегната и при двете прекъсвания, е "Плиска".
Реконструкцията на водопроводната мрежа в село Борисово е част от по-широка инициатива за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в община Сливо поле. Подобни работи са провеждани и в други населени места в региона, включително в село Ряхово.
От "Водоснабдяване и канализация" ООД – Русе се извиняват предварително за евентуалните неудобства и благодарят на жителите за разбирането.
