Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
Както Burgas24.bg съобщи във вторник малко след 4:00 ч. е получен сигнал на спешен телефон 112, че момче на 7 години отишло при съседи с рана в задните части. Детето разказало, че брат му нахлул в дома и е открил стрелба по майка му, леля му и 13-годишната му сестра.
Отишлите на място полицаи забелязали, че от къщата няма признаци на живот, но започва да излиза дим. След като пожарът бил потушен, вътре били открити трите трупа на жените. По телата на убитите са открити и повърхностни рани от нож. Все още не е ясно дали жертвите първо са наръгани, или застреляни. Сигурно е обаче, че са произведени седем единични изстрела с огнестрелно оръжие в рамките на 2-3 минути, а убитите са били будни по време на касапницата. Единствено 7-годишното момче не е било простреляно – то е прободено с нож и ударено с приклада на оръжието, което е причинило травми на черепа.
Очаквайте подробности!
