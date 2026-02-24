Съдът във Велико Търново отказа да поеме делото "Кожухаров"
Информацията е разпространена от адвокат Методи Лалов, който публикува официалното разпореждане на съдия Евгений Пачиков. Съдията приема, че делото следва да се разгледа от Окръжен съд - Разград.
Настоящите съображения да решението са чисто логистични - списъка на лицата за призоваване, и четиримата, предадени на съд са с адреси в гр.Русе, както и от общо 24 свидетели по делото, 23 са от град Русе.
Посочва се още, че Велико Търново отстои на 107км. от Русе, като общественият транспорт е ограничен и по нерелсов път представлява натоварен пътен участък от общия маршрут, като на съда е служебно известно немалкия брой ПТП в тази връзка.
"Само за сравнение пътят в километри до най-близкия Окръжен съд до гр.Русе, а това е Окръжен съд Разград, е 64км.- или почти двойно на разстоянието Русе-В.Търново. Като се извърши справка за обществен транспорт между тези два града, то на всеки час има такъв автобусен транспорт. От участниците в процеса не може да се очаква да използват всякога личен транспорт, който е и по- скъп. По- удобно и икономично би било за участниците в процеса пътуването им до по-близък град, което е свързано с по-малки разходи, разстояние и време за пътуване, като тези обстоятелства имат отношение и към призоваването на лицата и сторените разноски за съда и тях".
Споменава се, че не без значение е и непълнолетието и евентуално необходимостта от придружители от семейния кръг на едно от подсъдимите лица, като по този начин пътуване до поотдалечен град и по по-труден/натоварен/ маршрут с ограничен обществен транспорт за неопределено време на протичане на наказателния процес, би създало повече затруднения и допълнителни неудобства.
