Делото за побоя над директора на Областната дирекция на МВР – Русе Николай Кожухаров продължава да се прехвърля между различните съдилища в страната. Днес и Окръжен съд – Велико Търново прекрати съдебното производство и върна казуса на Върховния касационен съд (ВКС), разбраИнформацията е разпространена от адвокат Методи Лалов, който публикува официалното разпореждане на съдия Евгений Пачиков. Съдията приема, че делото следва да се разгледа от Окръжен съд - Разград.Настоящите съображения да решението са чисто логистични - списъка на лицата за призоваване, и четиримата, предадени на съд са с адреси в гр.Русе, както и от общо 24 свидетели по делото, 23 са от град Русе.Посочва се още, че Велико Търново отстои на 107км. от Русе, като общественият транспорт е ограничен и по нерелсов път представлява натоварен пътен участък от общия маршрут, като на съда е служебно известно немалкия брой ПТП в тази връзка."Само за сравнение пътят в километри до най-близкия Окръжен съд до гр.Русе, а това е Окръжен съд Разград, е 64км.- или почти двойно на разстоянието Русе-В.Търново. Като се извърши справка за обществен транспорт между тези два града, то на всеки час има такъв автобусен транспорт. От участниците в процеса не може да се очаква да използват всякога личен транспорт, който е и по- скъп. По- удобно и икономично би било за участниците в процеса пътуването им до по-близък град, което е свързано с по-малки разходи, разстояние и време за пътуване, като тези обстоятелства имат отношение и към призоваването на лицата и сторените разноски за съда и тях".Споменава се, че не без значение е и непълнолетието и евентуално необходимостта от придружители от семейния кръг на едно от подсъдимите лица, като по този начин пътуване до поотдалечен град и по по-труден/натоварен/ маршрут с ограничен обществен транспорт за неопределено време на протичане на наказателния процес, би създало повече затруднения и допълнителни неудобства.