Съкратено работно време на сектор "Пътна полиция" в Разград
Молят гражданите, които планират посещение в сектора на тази дата, да се съобразят с промяната и при възможност да направят това в по-ранните часове на деня или в следващи работни дни.
От сектор "Пътна полиция“ поднасят извинения за евентуалното неудобство и благодарят за разбирането и съдействието
