Поради извършване на годишна инвентаризация, административното обслужване на граждани в сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Разград на 30.12.2025 г. ще се извършва до 12:00 часа.Молят гражданите, които планират посещение в сектора на тази дата, да се съобразят с промяната и при възможност да направят това в по-ранните часове на деня или в следващи работни дни.От сектор "Пътна полиция“ поднасят извинения за евентуалното неудобство и благодарят за разбирането и съдействието