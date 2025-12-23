"Сутрешно кафе" в защита на Мария Цънцарова и обективната журналистика пред bTV
Събрали са се десетки души. Протестът е организиран от журналисти от АЕЖ под надслов "протестно кафе".
Припомняме, че вчера за първи път Мария Цънцарова наруши мълчанието си и каза, че е била свалена от ефир.
