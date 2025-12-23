Сподели close
Протест в защита на Мария Цънцарова и обективната журналистика се провежда пред bTV тази сутрин.

Събрали са се десетки души. Протестът е организиран от журналисти от АЕЖ под надслов "протестно кафе".

Припомняме, че вчера за първи път Мария Цънцарова наруши мълчанието си и каза, че е била свалена от ефир.