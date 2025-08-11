ЗАРЕЖДАНЕ...
|Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Нашето слънчево момче, моят прекрасен племенник Христо Крумов Иванов, дошъл с името си на този свят на 25.12. 2002 година - върви по пътя на изцелението.
След диагноза остеосарком и ампутация на левия крак, Ицката се нуждае от протезиране, което да му помогне да се върне към нормалността.
Присъединявам се към молбата за за помощ, подкрепа и съдействие, на всички негови близки, за да бъдат събрани средствата но стойност 139 300 лева, които ще позволяват закупуването на протеза, с която Ицо ще може да бъде самостоятелен, да бъде себе си.
Ето и неговата страница във Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61579261438132
А, там попадаме на публикация от Николай Томанов /виж галерията/:
Продавам на търг най-ценния за мен златен медал от Световното първенство по таекуондо 2019 г. Начало на търга днес 11.08.2025 г., край на търга 18.08.2025 г.. Начална сума- 100 лева. Нека бъдем хора и помогнем на момчето Христо Иванов да проходи отново...
