Областният управител Драгомир Драганов сформира междуведомствена комисия за установяване състоянието на някои от най-рисковите водоеми на територията на региона. Комисията, която ще включва представители на четири държавни структури и съответните общински администрации, ще извърши оглед на място на дигата на река Дунав в участъка от село Сандрово, община Русе до края ѝ при село Бръшлен, община Сливо поле, обясни Драганов. Той поясни, че ще се провери и завиреността нивото на язовирите "Николово“, "Баниска“, "Бойка“ и този в Борово. По думите на Драганов особено внимание ще бъде отделено и на състояние на изградените рибарници по поречието на р. Русенски Лом преди село Басарбово и проводимост на реката в посочения участък.Драганов и заместник областният управител Георги Георгиев следят постоянно ситуацията с водоемите в региона, заради интензивното топене на снеговете и контролираното изпускане на язовири в съседни области. На този етап никъде в региона няма опасност за населението. На места обаче има единични разливи на реките в ливади и земеделски земи. Към момента в Областна администрация се получава информация 24 часа в денонощието и при необходимост могат да бъдат предприети допълнителни мерки веднага.