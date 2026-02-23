Свикват междуведомствена комисия заради състоянието на водоемите в Русенско
©
Драганов и заместник областният управител Георги Георгиев следят постоянно ситуацията с водоемите в региона, заради интензивното топене на снеговете и контролираното изпускане на язовири в съседни области. На този етап никъде в региона няма опасност за населението. На места обаче има единични разливи на реките в ливади и земеделски земи. Към момента в Областна администрация се получава информация 24 часа в денонощието и при необходимост могат да бъдат предприети допълнителни мерки веднага.
Още по темата
/
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
Още от категорията
/
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
В Малко Враново отбелязаха Сирни Заговезни с "хамкане" и ритуален...
21:39 / 22.02.2026
Кубрат отбелязва Сирни Заговезни с празничен ритуал и конкурс
13:12 / 22.02.2026
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
19:20 / 21.02.2026
Преустановени са плаванията па ферибота по линия Никопол - Т. Маг...
09:38 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.