Служители на ОДМВР-Разград предотвратиха телефонна измама по класическата схема, свързана с помагане на полицията при разкриване на измами. Днес опитите за измами продължават.На стационарни телефони звънят мъже, които се представят за полицаи. Обясняват на хората, че телефонни измамници разполагат със списък, по който звънят, предлагат дърва и се опитват да въведат хората в заблуждение. Опитват се да ги убедят да съдействат при залавянето им. Разпитват ги за налични суми в домовете им и дали имат спестявания в банките.От полицията отново отправят апел гражданите да не се доверяват на телефонни обаждания с искане за пари, независимо под какъв предлог.- Не се доверявайте на никого по телефон – полицията не иска пари!- Проверете истинността на твърденията – на тел.112 или 084/ 660577 в РУ-Разград- Не предоставяйте парични суми на непознати лица, представили се по телефона за длъжностни лица - полицейски служители, служители от съдебната система, лекари, независимо от кого и по какъв повод са поискани парите!