Телефонните измамници отново атакуват в Разград
На стационарни телефони звънят мъже, които се представят за полицаи. Обясняват на хората, че телефонни измамници разполагат със списък, по който звънят, предлагат дърва и се опитват да въведат хората в заблуждение. Опитват се да ги убедят да съдействат при залавянето им. Разпитват ги за налични суми в домовете им и дали имат спестявания в банките.
От полицията отново отправят апел гражданите да не се доверяват на телефонни обаждания с искане за пари, независимо под какъв предлог.
ФОКУС напомня:
- Не се доверявайте на никого по телефон – полицията не иска пари!
- Проверете истинността на твърденията – на тел.112 или 084/ 660577 в РУ-Разград
- Не предоставяйте парични суми на непознати лица, представили се по телефона за длъжностни лица - полицейски служители, служители от съдебната система, лекари, независимо от кого и по какъв повод са поискани парите!
