Сигнал за тежка катастрофа на път II-49, Търговище – Разград, е получен около 05.15 часа на 18 декември, съобщиха от МВР.На място, в района на лознишкото село Манастирско, е установено, че лек автомобил "Фиат“, шофиран от 62-годишен гражданин на Турция, е излязъл вдясно по посока на движението, ударил се е в мантинела, след което навлязъл в насрещното платно и се блъснал странично в товарен "Мерцедес Актрос“, превозващ пясък.Пътуващият към Разград турски гражданин е пострадал тежко. Транспортиран е в МБАЛ-Разград с фрактури на двата крака, тазобедрена кост, ребра и лумбални прешлени, с опасност за живота.Пробите за употреба на алкохол на водача на "Фиат“-а и на 56-годишния шофьор на камиона са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.