Тежко пътнотранспортно произшествие е станало по път II-21 в района на разклона за село Нова Попина. Сигналът за инцидента е получен днес в 08:33 часа, съобщиха от ОДМВР - Силистра.Според първоначалните данни товарен автомобил, движещ се в посока Силистра, е пропаднал в крайпътно дере, а водачът е загинал на място.Дежурна оперативна група извършва оглед на местопроизшествието и се изясняват причините за инцидента.Движението в района не е спряно и се регулира от екипи на Пътна полиция.