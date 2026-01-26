Водач на камион е загинал при тежко пътнотранспортно произшествие край Видин, съобщиха от ОД на МВР - Видин.Сигнал за инцидента е подаден в 12:18 часа днес за катастрофа на главен път Е-79, преди отклонението за бензиностанция "Круиз".На мястото веднага са изпратени екипи на полицията, пожарната, Центъра за спешна медицинска помощ и Областния отдел "Автомобилна администрация".По първоначални данни в инцидента са участвали три товарни автомобила и една лека кола. Загинал е водачът на единия камион, а шофьор на друг тежкотоварен автомобил е транспортиран във видинската болница.Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, а пътни полицаи регулират движението. За безопасност трафикът временно е пренасочен през град Дунавци.