Тежка катастрофа край Видин: Загина шофьор на камион, а друг е хоспитализиран
Сигнал за инцидента е подаден в 12:18 часа днес за катастрофа на главен път Е-79, преди отклонението за бензиностанция "Круиз".
На мястото веднага са изпратени екипи на полицията, пожарната, Центъра за спешна медицинска помощ и Областния отдел "Автомобилна администрация".
По първоначални данни в инцидента са участвали три товарни автомобила и една лека кола. Загинал е водачът на единия камион, а шофьор на друг тежкотоварен автомобил е транспортиран във видинската болница.
Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, а пътни полицаи регулират движението. За безопасност трафикът временно е пренасочен през град Дунавци.
