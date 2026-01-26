Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Водач на камион е загинал при тежко пътнотранспортно произшествие край Видин, съобщиха от ОД на МВР - Видин. 

Сигнал за инцидента е подаден в 12:18 часа днес за катастрофа на главен път Е-79, преди отклонението за бензиностанция "Круиз".

На мястото веднага са изпратени екипи на полицията, пожарната, Центъра за спешна медицинска помощ и Областния отдел "Автомобилна администрация".

По първоначални данни в инцидента са участвали три товарни автомобила и една лека кола. Загинал е водачът на единия камион, а шофьор на друг тежкотоварен автомобил е транспортиран във видинската болница.

Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, а пътни полицаи регулират движението. За безопасност трафикът временно е пренасочен през град Дунавци.