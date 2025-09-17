Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 

© Facebook Тежка катастрофа е станала минути преди 15 часа днес между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, съобщават очевидци в социалните мрежи.



От АПИ обявиха, че е бил въведен обходен маршрут през село Две могили по вътрешния път през Иваново и Басарбово към Русе и обратно.



Русе Медиа съобщава, че има двама пострадали.