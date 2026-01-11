Тежка катастрофа с пострадали взе жертва в Разградско
На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. На път за болницата умира 59-годишен пътник на задната седалка във "Форд"-а. Към момента се изяснява състоянието на водача на "Форд"-а и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка. С контузни рани, но без опасност за живота са водачът на "Мерцедес"-а и съпругата му.
Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата. Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански, съобщават от ОДМВР - Разград.
