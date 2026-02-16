Тежък инцидент край Монтана: Възрастен мъж загина, след като беше блъснат от тир
Пътнотранспортното произшествие е станало на 15 февруари около 18:00 часа на път Е-79, в района на село Крапчене. Товарният автомобил "Ивеко" е управляван от 46 - годишен мъж от Видин, а пешеходецът е на 77 години от село Kрапчене.
Мъжът е починал, след като е бил транспортиран до Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана. Органите на реда са извършили оглед на местопроизшествието.
Водачът на тира е задържан в РУ-Монтана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал1, б. "в" от НК и продължава работа РУ - Монтана.
