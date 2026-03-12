"Топлофикация Перник“ направи значимо дарение на "МБДПЛР – Перник" ЕООД, по-известна сред перничани като Профилакториума. Лечебното заведение вече разполага с Високочестотен лазер от ново поколение – физиотерапевтична апаратура, с каквато разполагат много малко болници в страната. Стойността на апарата е близо 50 000 евро.По този повод днес в Профилакториума се състоя официално представяне, на което присъстваха кметът на община Перник Станислав Владимиров, изпълнителният директор на "Топлофикация Перник“ инж. Борислав Борисов и представители на медиите. Директорът на Профилакториума д-р Юри Торнев прочете благодарствено писмо до ръководството на дружеството-дарител. "Тази техника ще допринесе още повече за повишаване на качеството на обслужването, предлагано от болницата“, подчерта д-р Торнев.Д-р Зоя Тонева, специалист по физиотерапия, заяви, че апаратурата за високочестотна лазерна терапия има изключително добър ефект при неврологични заболявания и такива на опорно-двигателния апарат. "Ефектът от прилагането на този модерен апарат е сравнително много бърз и най-важното е, че е продължителен. Ние вече го ползваме и отзивите от страна на пациентите са много добри. Те са благодарни за това, че разполагаме с такъв апарат. Още на втората, третата процедура се усеща ефектът. Той има способността за дълбоко проникване в тъканите и поради това повлиява клетъчния метаболизъм, намалява възпалението и е много благотворен за пациентите. Курсът на процедурите е от 6 до 10 на брой“, поясни д-р Тонева.Кметът на община Перник Станислав Владимиров изказа благодарност към екипа на Профилакториума и на "Топлофикация Перник“, като припомни трудния път на лечебното заведение. "Знаете, че преди години се говореше за закриване и продажба на нашия Профилакториум. Сега откриваме нова, модерна апаратура, която ще привлече все повече пациенти както от нашия регион, така и от съседните и ще спомогне за утвърждаването на това заведение. Заслугата е на целия екип, който устоя на трудностите. Благодаря на инж. Борисов, че подаде ръка да бъде наш партньор в усилията ни Профилакториумът да стане едно от най-добрите лечебни заведения в страната“, заяви Станислав Владимиров. Изпълнителният директор на "Топлофикация Перник“ инж. Борислав Борисов обяви, че подкрепата няма да спре дотук. Дружеството планира да помага финансово на Профилакториума и занапред, тъй като това е единственото здравно заведение в региона за продължително лечение и рехабилитация. "В момента обсъждаме с ръководството на болницата възможността да сключим договор за лечението на служителите на нашето дружество тук. За нас кадрите са нашето богатство и се стремим да полагаме грижи за тях. В същото време, неизменна част от корпоративната социална политика на дружеството ни е да оказваме финансова подкрепа не само на здравни заведения и училища, но и на важни за Община Перник мероприятия и на социално слаби хора“, категоричен бе инж. Борисов.