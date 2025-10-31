Водач на камион е с опасност за живота, след като скочил от превозното си средство заради проблем със спирачната система.Инцидентът станал около 10 часа днес в горски масив в землището на исперихското село Малък Поровец. След възникнал технически проблем със спирачната система, 25-годишният водач от село Яким Груево губи контрол и скача в движение от камиона заедно със спътника си от село Градец, община Котел.Ударен е от падащите превозвани дърва за огрев. Камионът "ЗИЛ 131“ продължава да се движи и пада в близко дере. Пострадалият шофьор е откаран в МБАЛ-Разград, където е установено, че има фрактури на 5 ребра и лява ръка. Настанен е в ОАИЛ с опасност за живота. Уведомена е Инспекцията по труда. По случая е започнато разследване по чл.136, ал.1 от НК.