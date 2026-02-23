Товарен автомобил се е самозапалил на автомагистрала "Струма" в района на Мало Бучино, съобщиха от пресцентъра на МВР заИнцидентът е станал около 13:16 часа. На място са пристигнали екипи на пожарната, които предприели действия по гасенето на огъня.По информация на МВР при инцидента няма пострадали.