Товарен автомобил се е самозапалил на автомагистрала "Струма" в района на Мало Бучино, съобщиха от пресцентъра на МВР за ФОКУС.

Инцидентът е станал около 13:16 часа. На място са пристигнали екипи на пожарната, които предприели действия по гасенето на огъня. 

По информация на МВР при инцидента няма пострадали.