Товарен автомобил уби пешеходка, пътят Русе - Велико Търново е затворен
По първоначална информация товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Тя е починала на място.
На местопроизшествието се извършва оглед. Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути.
