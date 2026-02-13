Катастрофа затвори временно главния път Велико Търново - Русе. От Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточниха за, че произшествието е станало около 6:00 часа тази сутрин в района на село Петко Каравелово.По първоначална информация товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Тя е починала на място.На местопроизшествието се извършва оглед. Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути.