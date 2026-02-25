Трагедия в Ботевград: Двегодишно дете почина след предполагаем токов удар
Полицейските служители установили, че починалото дете е било донесено от родителите му, които са посочили, че е било поразено от токов удар в дома им в Ботевград. Извършени са огледи. По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава.
