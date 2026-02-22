16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас.Около 08.57 ч. тази сутрин на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент, възникнал в плувен басейн в спортен комплекс "Парк Арена - ОЗК" по време на провеждане на международно състезание по плуване, при който на 16-годишен състезател от София му прилошало по време на загрявка.На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал.Към момента няма данни 16-годишният състезател да е имал здравословни проблеми.Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия /оглед, разпити на свидетели и др.Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.