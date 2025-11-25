Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тежка катастрофа затвори за движение голяма част от Околовръстното шосе на Пловдив - отсечката между разклона за селата Марково и Първенец.

По информация на NOVA е загинало семейство от трима души.

Оцеляло е единствено по-малкото дете в автомобила им. В района се е образувала голяма тапа. Околовръстното шосе свързва и АМ "Тракия" с Родопите.