Трима младежи пребиха възрастен мъж в Хотанца
Той е бил освободен за домашно лечение от медицинското заведение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.
Полицейските служители са проверили информацията, като при проведената беседа мъжът заявил, че през нощта на 15 февруари в с. Хотанца е бил нападнат и бит от трима младежи от с. Семерджиево, в резултат на което е получил травмата. Случаят е регистриран и е започнато е разследване като е образувано досъдебно производство и работата по него продължава под надзора на прокуратурата.
