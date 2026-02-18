Във Второ РУ е постъпила информация, че мъж на 60 г. е потърсил медицинска помощ в УМБАЛ "Медика“ в гр. Русе, където при преглед му е установено счупване на дясна ключица.Той е бил освободен за домашно лечение от медицинското заведение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.Полицейските служители са проверили информацията, като при проведената беседа мъжът заявил, че през нощта на 15 февруари в с. Хотанца е бил нападнат и бит от трима младежи от с. Семерджиево, в резултат на което е получил травмата. Случаят е регистриран и е започнато е разследване като е образувано досъдебно производство и работата по него продължава под надзора на прокуратурата.