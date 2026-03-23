Трима души са откарани в Спешна помощ - Велико Търново след катастрофата по главен път Русе - Велико Търново. Това съобщават за ФОКУС от Областна дирекция на МВР - Велико Търново. От там уточняват, че в произшествието са участвали три, а не две леки коли. 

"За сега имаме данни само 12-годишното дете да е пострадало", посочва Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР. 

Пътят остава затворен, товарните автомобили изчакват на място, а леките преминават през село Първомайци. На мястото има образувала се опашка от камиони. 

Преди минути друг лек автомобил е самокатастрофирал в района на село Градина. Първоначалната информация е за трима пострадали.