Трима души са откарани в Спешна помощ - Велико Търново след катастрофата по главен път Русе - Велико Търново. Това съобщават заот Областна дирекция на МВР - Велико Търново. От там уточняват, че в произшествието са участвали три, а не две леки коли."За сега имаме данни само 12-годишното дете да е пострадало", посочва Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР.Пътят остава затворен, товарните автомобили изчакват на място, а леките преминават през село Първомайци. На мястото има образувала се опашка от камиони.Преди минути друг лек автомобил е самокатастрофирал в района на село Градина. Първоначалната информация е за трима пострадали.