Завчера вечерта беленските полицаи са установили при проверка водач в нетрезво състояние. Това е станало около 19:05 ч. в с. Полско Косово, на ул. "Девети септември“, където полицейски служители от РУ – Бяла са спрели и проверили лек автомобил "Нисан Примера“. Водачът, 53-годишен мъж, е изпробван с техническо средство, което отчита концентрация на алкохол от 1,38 промила. На мъжа е издаден талон за медицинско изследване и е придружен до ФСМП в гр. Бяла, но там е отказал да даде кръвна проба. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.Същия ден, около 21:00 ч., в гр. Русе на пл. "Оборище“, е регистрирано пътнотранспортно произшествие с незначителни материални щети. 70-годишен водач при движение на заден ход удря друг паркиран лек автомобил. При извършената проверка за алкохол е установена концентрация 1,28 промила. Водачът не е предоставил кръвна проба, като по този случай също е започнато бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, съобщи полицията.На 22 декември около 04:20 ч., в гр. Русе, на кръстовището на ул. "Ангел Кънчев“ и бул. "Цар Освободител“, екип на пътна полиция спира за проверка лек автомобил "Фолксваген Ню Бийтъл“, собственост и управляван от 21-годишна жена. Проверката с алкотест установява концентрация на алкохол над 1.2 промила. Издаден е талон за медицинско изследване и жената е задържана и съпроводена до лечебно заведение, където е дала кръвна проба. Автомобилът е предаден от стопанката му на полицията, а по случая е започнато бързо производство.