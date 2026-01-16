Трима загинали при пожар в столичния квартал "Свобода"
© NOVA
Сигналът е подаден малко след 3:00 ч. Незабавно на мястото са пристигнали екипи на пожарната. Започнала е евакуация на живущите в блока.
Пожарът е овладян.
Още от категорията
/
Кристиян Владов, РПНМ Пловдив: Ние сме единственият музей в световен мащаб, в който се отглеждат антарктически риби
15.01
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по пътя Шипково – Рибарица, както и през "Троянски" проход
10.01
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
АПИ: Повишено внимание по магистралите, ограничения в участъци от "Тракия", "Хемус" и "Струма"
09.01
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благотворителен футболен турнир в подкрепа на малкия Йоан ще се п...
13:19 / 15.01.2026
Откриха труп на мъж в Козлодуй
10:08 / 15.01.2026
Полицията в Разград хвана пиян мъж с фалшива шофьорска книжка
10:02 / 15.01.2026
Тежка катастрофа край Силистра, има загинал
10:39 / 14.01.2026
Пореден случай на напднат медик: Побойникът ще прекара 7 денонощи...
10:50 / 14.01.2026
24-годишен мъж нанесе лека телесна повреда на майка си в Силистра...
09:38 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.