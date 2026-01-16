Сподели close
Трима души са загинали при пожар в столичния квартал "Свобода“ тази нощ. Това  потвърдиха за ФОКУС  от ГДПБЗН.

Сигналът е подаден малко след 3:00 ч. Незабавно на мястото са пристигнали екипи на пожарната. Започнала е евакуация на живущите в блока. 

Пожарът е овладян.