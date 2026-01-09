ОДМВР- Шумен издирва по молба на близките ѝ Анна Сергиивна Соловьова на 38 години. Жената е в неизвестно от 31 декември 2025 година. Родена е в Украйна, постоянният ѝ адрес е в Шумен.По данни на нейни близки телефонът й е изключен от последния ден на миналата година. Правили са няколко опита да я видят в квартирата, в която живее, както и на работно ѝ място, но безуспешно.Висока е около 170 см, със среден ръст, сини очи, овално лице. С дълга руса под раменете коса. Не могат да посочат облеклото, с което е облечена, но носи тъмно синьо яке с качулка, широки сини дънки и бяла раница.Молим всички, които имат информация за местонахождението ѝ да се обадят на телефон 112 или на 054 800-588.