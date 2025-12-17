Търси се помощ от държавата: Спукана тръба доведе до пропадане на главната улица в русенско село. Очакваните щети са за над 300 хил. лв.
По негови думи е необходимо да се предприемат спешни мерки за справяне със ситуацията, като той лично се ангажира да съдейства за осигуряване на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. В обхвата на своеобразното свлачище попадат и три имота. Става дума за две къщи и един гараж.
За съжаление оценка сочи, че едната къща е изцяло компрометирана, което е я превръща в 100% необитаема. След ремонт е било планирано в нея да се нанесе семейство, но това нямам как да се случи, защото се наблюдават около 15 – 20 см. процепи между стените. Повреден е и гараж, както и оградата на още една къща, където луфтовете в зида достигат 6 – 7 см. По разпореждане на кмета на Община Борово Валентин Панайотов движението на тежкотоварни автомобили над 10 тона е забранено по главната улица, която се явява и алтернативен път за Горно Абланово и Батин. Важно е да се уточни, че веднага след получаване на сигнал от ВиК дружеството са реагирали и отстранили аварията.
Тепърва предстои изготвянето на количествено-стойностна сметка, като в нея ще влязат и предстоящите дейности по ремонт на пътя, обясни кметът Валентин Панайотов. Той вече е в контакт с фирми за изготвянето на документа. Кметът Панайотов обмисля да внесе докладна записка в Общинския съвет за възстановяване част от щетите по имотите. Проблемът е обаче, че в местната наредба тези средства са много ограничени, тъй като Борово е една от най-малките общини в региона и съответно разполага с малко собствени приходи. Затова Панайотов подкрепя изцяло областния управител в кандидатстването пред междуведомствената комисия в София, тъй като щетите се очаква да надхвърлят 300 000 лева.
От своя страна кметът на селото Илия Данев посочи, че денонощно се извършва наблюдение на пътния участък, но за съжаление с всеки изминал ден пропадането продължава и пукнатите се увеличават. Благодарение на бързата реакция на кметовете Валентин Панайотов и Илия Данев не се е стигнало до по-големи последствия и проблеми за хората от Екзарх Йосиф, категоричен бе Драганов.
