Конкурс за директор на районната здравноосигурителна каса в Разград обяви управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски.Минимални изисквания към къндидатите за заемане на длъжността са минимална образователно-квалификационна степен магистър и професионален опит от минимум 6 (шест) години, от които минимум три години стаж по специалността в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.Срокът за подаване на документи е до края на работния ден на 24 март 2026 г.