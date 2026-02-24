Търсят директор на РЗОК-Разград
© Darik
Минимални изисквания към къндидатите за заемане на длъжността са минимална образователно-квалификационна степен магистър и професионален опит от минимум 6 (шест) години, от които минимум три години стаж по специалността в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.
Срокът за подаване на документи е до края на работния ден на 24 март 2026 г.
Още от категорията
/
Инспектор Мария Григорова стартира превантивна програма "Работа на полицията в училищата" в Силистра
09.02
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката катастрофа в Плевенско, при която загина лекар
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Товарен автомобил се самозапали на АМ "Струма"
15:42 / 23.02.2026
Емил Раковски е 16-годишният плувец, който почина по време на тур...
11:51 / 23.02.2026
В Малко Враново отбелязаха Сирни Заговезни с "хамкане" и ритуален...
21:39 / 22.02.2026
Кубрат отбелязва Сирни Заговезни с празничен ритуал и конкурс
13:12 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.