Тъжна е гледката на опожарената гора над Струмяни!
На мястото се извършва дърводобив, както с най-модерната и високоефективна техника – Харвестъри и Форвардери, така и с по-нискоефективни трактори и животинска сила.
Целта на ЮЗДП ДП е по-бързото усвояване на повредената дървесина, за да може в края на годината да има площи, годни за почвоподготовка и залесяване.
Към момента сключените с фирми договори са за над 150 000 куб. м. дървесина.
Припомняме, че през лятото на тази година голям пожар унищожи хиляди декара гори в района на горските стопанства Струмяни, Кресна и Сандански. След разчистване на терените и усвояване на дървесината ще започне залесяване на местата, в които гората няма да може да се възстанови сама.
