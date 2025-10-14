ЗАРЕЖДАНЕ...
УМБАЛ "Канев" с активно участие в годишната среща на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия
©
През изминалия уикенд се проведе годишната среща на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА) – ключов научен форум, който събира водещите специалисти в областта на съдовата медицина.
В събитието взеха участие не само лекарите, но и медицинските сестри от Отделение "Съдова хирургия“ на Университетска болница "Канев“.
В основната научна сесия д-р Стоян Генадиев, дм, началник на отделението, представи иновативни ендоваскуларни методи за лечение на животозастрашаващи кръвоизливи – пример за съвременен подход и високо ниво на експертиза.
В сателитната сесия медицниските сестри Стела Минчева и Ренгинар Риянова представиха новостите в поставянето на периферни катетри тип Midline при пациенти с изчерпани съдови достъпи, като демонстрираха и авторско обучително видео, създадено от тях.
Изнесените доклади подчертаха стремежа на екипа към въвеждане и прилагане на съвременни, базирани на доказателства подходи в лечението на съдови заболявания, както и към непрекъснато професионално усъвършенстване и споделяне на добри практики.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Влак прегази служител на БДЖ!
15:04 / 12.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.