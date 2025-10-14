Екипът на отделение "Съдова хирургия“ на УМБАЛ "Канев" с активно участие в годишната среща на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.През изминалия уикенд се проведе годишната среща на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА) – ключов научен форум, който събира водещите специалисти в областта на съдовата медицина.В събитието взеха участие не само лекарите, но и медицинските сестри от Отделение "Съдова хирургия“ на Университетска болница "Канев“.В основната научна сесия д-р Стоян Генадиев, дм, началник на отделението, представи иновативни ендоваскуларни методи за лечение на животозастрашаващи кръвоизливи – пример за съвременен подход и високо ниво на експертиза.В сателитната сесия медицниските сестри Стела Минчева и Ренгинар Риянова представиха новостите в поставянето на периферни катетри тип Midline при пациенти с изчерпани съдови достъпи, като демонстрираха и авторско обучително видео, създадено от тях.Изнесените доклади подчертаха стремежа на екипа към въвеждане и прилагане на съвременни, базирани на доказателства подходи в лечението на съдови заболявания, както и към непрекъснато професионално усъвършенстване и споделяне на добри практики.