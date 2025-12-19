Ученици от 13 професионални гимназии от различни градове в страната се включиха в Коледния базар на професионалните умения в МОН. Щандовете с ръчно изработени продукти разгледа и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.Старт на инициативата даде началникът на кабинета на министъра инж. Таня Михайлова. "Убедена съм, че всички ще споделим не само радостта от настъпващите коледни празници, но и гордостта на нашите професионални гимназии“, каза тя при откриването на базара. По думите й това са училища, които не просто дават знания, а професии и умения. "Всеки един от нас иска тази човешка топлина, с която ще може да се зареди, когато посети щандовете, и да я предаде на своите близки. Благодарим, че ще допринесете Коледа да не е само един празник, а време за споделяне на топлина, на уют, на обич“, каза още Таня Михайлова на участниците в изложението. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев също разгледа щандовете с ръчно изработени продукти от ученици и учители. Те бяха поздравени и от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Михалевска.Коледни свещници, картички, сурвачки, изящни стоки за дома, изработени от дърво, натурална козметика, сладки и солени изкушения и още много най-разнообразни продукти имаха възможност да закупят гостите на традиционния коледен базар на уменията.Коледният базар на професионалните умения се провежда за 9-та поредна година. Организирането на изложението в МОН има за цел да популяризира и да подкрепи развитието на професионалното образование и обучение в страната. То дава възможност на учениците да покажат талантите си, като в същото време биват оценявани и усилията на техните учители. Средствата от закупените продукти в рамките на базара се влагат в различни инициативи на училищата.Участниците:ПГ по механизация на селското стопанство "П. К. Яворов“ – гр. Гоце ДелчевПГ "Димитраки Хаджитошин“ – гр. ВрацаНПГ по горско стопанство и дървообработване "С. Младенов“ – гр. ТетевенПГ по кожени изделия и текстил "Д-р Иван Богоров“ – гр. ПловдивПГ по хранителни технологии и техника – гр. ПловдивСПГ по туризъм – гр. СофияСПГ "Кн. Евдокия“ – гр. СофияПГ "Д-р Стамен Григоров“ – гр. СофияПГ по облекло "Кн. Мария Луиза“ – гр. СофияПГ по текстил и кожени изделия – тр. СофияПГ по изкуства, техника и транспорт – гр. Елин ПелинПГ "Велизар Пеев“ – гр. СвогеПГ по туризъм – гр. Самоков