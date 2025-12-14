Унищожени местообитания в защитени зони заради фотоволтаичен парк: РИОСВ – Русе с глоби за 25 000 лв. през ноември
За неизпълнение на условие в Комплексно разрешително на "Денимал“ ООД – площадка в с. Киченица, свързано със заустване на отпадъчни води от дейността, е издадено постановление в размер на 10 000 лв. Дружеството "Бревис“ ООД е санкционирано с 5000 лв, затова че е нарушило Закона за управление на отпадъците и е извършвало дейност по третиране на отпадъци в количество по-голямо от разрешеното в регистрационния документ.
През ноември са съставени три акта за установяване на административни нарушения и са сключени три споразумения по издадени актове от предходния месец.
Експертите на РИОСВ – Русе са извършили 85 проверки на 69 обекта. От тях 56 са планови, а 29 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. Общо събраните суми от РИОСВ - Русе са: по наложени глоби, имуществени санкции са 19 480 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) - 8 339,65 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили общо 1 645 лв.
Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през ноември е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Русе ТУК.
