Директорът на РИОСВ – Русе Дауд Ибрям е издал четири наказателни постановления през ноември, с което на юридически лица са наложени глоби в общ  размер на 25 000 лв. Дружеството "ОЛП СЪН“ ООД е санкционирано с две наказателни постановления всяко от по 5000 лв., тъй като е унищожило местообитания в защитени зони от НАТУРА 2000 - ЗЗ "Остров Пожарево“ по Директивата за птиците и ЗЗ "Пожарево-Гарван“ по Директивата за местообитанията при разчистване на терени за изграждане на фотоволтаичен парк.

За неизпълнение на условие в Комплексно разрешително на "Денимал“ ООД – площадка в с. Киченица, свързано със заустване на  отпадъчни води от дейността, е издадено постановление в размер на 10 000 лв. Дружеството "Бревис“ ООД е санкционирано с 5000 лв, затова че е нарушило  Закона за управление на отпадъците и е извършвало  дейност по третиране на отпадъци в количество по-голямо от разрешеното в регистрационния документ.

През ноември са съставени три акта за установяване на административни нарушения и са сключени три споразумения по издадени актове от предходния месец.

Експертите на РИОСВ – Русе са извършили 85 проверки на 69 обекта. От тях 56 са планови, а 29 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. Общо събраните суми от РИОСВ - Русе са: по наложени глоби, имуществени санкции  са 19 480 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) - 8 339,65 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН  са постъпили общо 1 645 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през ноември е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Русе ТУК.