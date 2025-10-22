ЗАРЕЖДАНЕ...
Уволниха служителите на НКЖИ, крали ябълки от частна градина по време на дежурство
© / Facebook/Теодор Вълчев
След като инцидентът беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, инж. Александър Вецков незабавно разпореди вътрешна проверка. На база събраните данни и писмени обяснения от всички участници бяха предприети най-строги дисциплинарни мерки – девет работници и ръководителят на групата са освободени от работа, а други петима служители и ръководни лица са получили официални предупреждения за уволнение, съобщиха от НКЖИ.
"Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.
НКЖИ отстоява принципа на нулева толерантност към всякакви прояви, които компрометират железопътния сектор и доверието на обществото в него. Компанията ще продължи да работи за утвърждаване на култура на професионализъм, етика и уважение – както към труда, така и към хората и средата, в която работим.
