|Ужасна демографска катастрофа в Две могили
Само за последната година населението е намаляло с над 1100 души, което е изключително притеснителна тенденция. Ако темпът се запази, до края на годината жителите ще паднат под 8850 души.
Данните на Териториално статистическо бюро "Север" очертават още по-драматична картина. Според официалната статистика, в края на 2023 година община Две могили има 6672 жители, а година по-късно те са вече 6538 - намаление от 134 души само за една година.
Училищата и детските градини опустяват
Тревожната демографска ситуация се отразява пряко на образователната система. Според анализа на потребностите за подкрепа на децата и учениците, приет от Общинския съвет през 2025 година, в училищата на територията на общината се обучават едва 556 ученици, а детските градини посещават 192 деца.
"Това са критично ниски нива, които поставят под въпрос съществуването на някои учебни заведения", смятат експерти по образование.
Смъртността изпреварва раждаемостта
Община Две могили заема неблагоприятното пето място сред осемте общини в Русенска област по отрицателен естествен прираст - минус 15.8‰. По-лоша е ситуацията единствено в общините Иваново (-23.3‰), Борово (-22.4‰), Ценово (-21.5‰) и Сливо поле (-19.5‰).
Освен високата смъртност и ниската раждаемост, общината губи население и заради миграцията. Механичният прираст за 2024 година е отрицателен - минус 3.8‰, което означава че повече хора напускат, отколкото се заселват.
Липсват мерки
Внезапната смърт на кмета Божидар Борисов на 23 декември 2024 година оставя общината без ясно ръководство в критичен момент. Борисов, който управляваше Две могили от 2015 година и беше избран за трети мандат през 2023, е бил обявен посмъртно за почетен гражданин на общината, предаде Dunavmost.
"Необходима е радикална промяна в отношението на местната власт към най-сериозния проблем на общината - демографската криза", настояват местни общественици. Без спешни и целенасочени мерки за задържане на младите и привличане на нови жители, тенденцията ще продължи и занапред.
