В Малко Враново отбелязаха Сирни Заговезни с "хамкане" и ритуален огън
© ОА-Русе
Десетки хора се включиха в традицията да си поискат прошка, като сред тях бе и областният управител Драгомир Драганов.
"Този ден е дълбоко вкоренен в българската духовна традиция като време за равносметка, в което всеки от нас има възможност да поиска и да даде прошка. Прошката е не просто обичай, тя е ценност, която укрепва обществото, възстановява доверието между хората и ни напомня за силата на съпричастността. Днес повече от всякога имаме нужда от единство, диалог и разбиране. Само чрез уважение към другия, чрез готовност да признаем грешките си и да протегнем ръка, можем да изграждаме стабилна, солидарна и справедлива общност“, коментира Драганов.
Той призова да възстановим прекъснати връзки и да си припомним, че най-голямата сила на едно общество е в способността му да прощава и да продължава напред заедно. От своя страна Станимир Станчев посочи, че прошката не означава слабост, забрава или примирение с несправедливостта. "Прошката е акт на вътрешна свобода, момент, в който човек отказва да бъде пленник на омразата. Нека си простим един на друг за грешките не по задължение и не от куртоазия, а защото сме истински и добри хора, за които ненавистта и враждата не са опция“, сподели още Станчев.
Той каза още, че в този ден се срещат две от най-трудните думи в човешкия език: "прости“ и "прощавам“. "Между тях стои цяла вселена – от смирение и надежда, но когато бъдат изречени истински, те правят нещо почти чудодейно: освобождават и двамата – и този, който ги казва, и този, който ги приема“, сподели Станчев.
В рамките на ритуала самодейците от местното читалище представиха ритуала "хамкане“ и зарадваха присъстващите с импровизиран концерт с любими народни песни. Ритуалът предполага на червен конец да се върже парче халва или варено яйце, което се завърта в кръг, а участниците се опитват да го захапят без ръце. Смята се, че който успее, ще бъде здрав през годината. В някои райони конецът след това се запалва и по горенето му се гадае каква ще бъде реколтата. В близост до кооперацията бе запален и обреден огън, а по-късно се изви и кръшно хоро. Според народните вярвания огънят има пречистваща сила и предпазва от болести и бедствия.
Още от категорията
/
Дни преди трагедията в Бургас, починалото момче се е оплаквало от силно и продължително главоболие?
16:07
Близо 200 проби участват в Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026
10.02
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения и са му отнемали книжката
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
19:20 / 21.02.2026
Преустановени са плаванията па ферибота по линия Никопол - Т. Маг...
09:38 / 21.02.2026
Катастрофа затруднява движеното в района на Бяла
11:30 / 19.02.2026
Трима младежи пребиха възрастен мъж в Хотанца
22:33 / 18.02.2026
Зимна буря остави Североизточна България без ток
20:30 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.