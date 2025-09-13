В Русе освен за насилие се говори и за добра превенция срещу него – областният управител е отличен

© Областният управител Драгомир Драганов и ръководеният от него екип бяха отличени с грамота за висок професионализъм и коректност при партньорството си с Клуб "Отворено общество“ – Русе.



Наградата бе връчена на Драганов от председателя на Управителния съвет на организацията Даниела Янева, която отбеляза, че за последните близо осем години двете институции са реализирали шест съвместни проекта. Те са били с фокус върху превенцията на насилието над жени и деца, развитието на гражданското общество и интеграцията на уязвими групи.



Последният проект, който се реализира и към момента със съдействието на Драгомир Драганов, е изцяло насочен към предотвратяването на насилие над деца. До момента се проведоха редица семинари, уъркшопи и обучения във всички осем общини от региона с акцент върху решаване на реални казуси, свързани най-вече с ранното разпознаване на белезите на емоционално и физическо насилие и съответно последващата комуникация с потърпевшите деца.



Сред фокус групите са учители, социални работници и полицаи, както и представители на местната власт. Провеждат се беседи и с ученици, като дейностите са част от проекта "Нова перспектива“, съфинансиран от Европейския съюз и фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Според областния управител подобни обучения помагат за адекватна и навременна реакция при сблъскване с подобна ситуация и съответно минимизиране на евентуалните тежки психологични последствия. От срещата, в която участваха още главният секретар на Областната администрация Ирена Тодорова и експерти от институцията, стана ясно, че се наблюдава увеличение в броя на делата за домашно насилие.



От началото на годината до днес в Районния съд в Русе са образувани 100 дела за домашно насилие, което е с над 13% повече спрямо същия период на миналата година, когато те са били 88. За сравнение през цялата 2024 г. делата са били 131.



Драганов посочи още, че именно тази статистика изисква полагането на повече усилия от институциите за справяне с този сериозен проблем. "Аз и екипът ми, както и досега, ще продължим да приоритизираме въпроса. Виждате, че и през годините при работата с предходни областни управители, този въпрос и като цяло развитието на гражданското общество и утвърждаването на демократичните ценности, са били водещи и значими теми за Областната администрация“, каза още Драганов.



Припомняме, че от октомври 2022 г. в Русе функционира и уникален по рода си консултативен център за безплатна помощ на жени от уязвими групи, претърпели насилие. Той обхваща територията на всички общини от областта, като за целта при случай на домашно насилие, мобилен екип от Русе се среща с пострадалите и им съдейства по всякакъв начин. До момента от услугата са се възползвали стотици жени от региона.