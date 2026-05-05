Продължават засилените проверки в обектите за производство и търговия с храни в Русенско ден преди Гергьовден, съобщи областният управител Орлин Пенков след разговор с директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Юлиян Йорданов.

Пенков посочи, че от началото на годината са извършени над 1200 проверки в търговските обектите, като са издадени 7 акта за административно нарушение и 39 предписания. Той уточни, че наскоро е бил установен случай на нерегламентиран превоз на месни продукти от Турция към Румъния.

Става дума за над 300 кг. пилешко месо, което вече е унищожено. Същевременно са извършени и 13 проверки на пазари и тържища, като не са установени нарушения. 18 проверки са направени и при транспортиране на живи животни. Там са съставени 9 акта за административни нарушение, тъй като е отсъствал задължителният ветеринарен сертификат. 83 проверки са извършени и в животновъдните обекти, като са съставени 7 акта и 13 предупреждения за повишаване на мерките за биосигурност.

Следи се за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка. По отношение на предлагането на трупно агнешко месо се контролира наличието и цветът на здравната маркировка (син цвят – месото е с произход България, червен цвят – с произход, различен от българския), коректното предоставяне на информация за потребителите за страната на произход на месото.

Инспекторите следят и за коректно представяне на информация, в случаи на предлагане на размразено като охладено агнешко месо. Особено внимание се обръща на начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата.

Българската агенция по безопасност на храните припомня, че сигнали за нередности приема на Горещия телефон – 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта.