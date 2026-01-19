От днес Добрич е в грипна епидемия. Учениците минават на дистанционно обучение, а в региона влизат в сила още редица мерки срещу разпространението на грипа.Ограничават се свижданията, има филтър на пациентите в болниците и препоръка за носене на маски на определени места.Областта е втората в страната, след Варна, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки. Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас.