Доведоха в съда в Пловдив Ивелин Цветанов - арестувания младеж за убийството в Първомай, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той е студент в четвърти курс в София, но е роден и живее във Варна.



Преди три дни Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишния Ивелин за това, че на 18 август 2025 г. в град Първомай, област Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.



Той бе задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.



Обвиняемият бе задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



