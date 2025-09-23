ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Варненец се опита да нахълта през прозорец в НАП - Разград и взломи три врати в болницата
За времето от 05.30 до 13.00 часа на 20 септември през вътрешен коридор на Спешно отделение в МБАЛ лицето достига до Отделение за трансфузионна хематология и взломява три врати. След това по улица "Иван Вазов“ пред Медицински център разбива вендинг автомат и прибира наличните монети.
Прави опит да разбие втора вендинг машина на улица "Бели Лом“, след което стига до сградата на ТД НАП и счупва прозорец, за да проникне във вътрешността. Това съобщиха от ОДМВР - Разград.
Лицето е задържано в РУ-Разград. По случая се води разследване за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: