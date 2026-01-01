Варненски ентусиасти започнаха годината с къпане в морето
С плуване в студените морски води членове на клуб "Шотокан" с ръководител Емил Златев по традиция посрещнаха утрото на новата година.
Това влизане в ледените води ни дава настроение, бодрост, това е една адреналинова инжекция и чувство за лекота, подчертаха хората, събрали се днес на плажа в морската столица.
