Териториалният инспекторат на Гранична полиция - Гюргево въвежда временни ограничения на трафика по Дунав мост днес между 11:30 и 12:00 часа. Причината е преминаването на международен велопоход, който се провежда съвместно на територията на Русе и съседния румънски град, предаде Dunavmost.

Колоната тръгва от Русе

По данни на румънските власти около 300 велосипедисти, придружени от поддържащи автомобили, започват обиколката си от Русе около 11:00 часа. Очаква се спортната колона да премине през граничното съоръжение в посока Румъния в рамките на 20 минути. След приключване на маршрута в Гюргево, участниците ще се завърнат обратно в България при същите условия на стриктно контролиран трафик.

Затруднения за шофьорите на ТИР-ове

Движението по съоръжението и в момента е силно затруднено поради продължаващите ремонтни дейности, които налагат пропускане на автомобилите в алтернативен режим. Властите предупреждават, че са възможни пълни временни спирания на потока от превозни средства, докато участниците в похода освободят напълно трасето. За да се избегнат сериозни закъснения, полицията препоръчва на водачите на леки коли и ТИР-ове да планират ефективно маршрутите си и при възможност да използват алтернативни гранични пунктове.