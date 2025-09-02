Новини
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след удар с бомба, трамваят е неузнаваем
Автор: Цвети Христова 14:28Коментари (0)79
© Facebook
По-рано през деня ви съобщихме, за тежък пътен инцидент с трамвай в центъра на София. Той се е случил в ранните часове на днешния ден. Превозното средство е дерайлирало, помело е няколко автомобила, а след това се е ударило в подлез. Инцидентът е станал в района на Румънското посолство. Няма пострадали, но материалните щети са сериозни.

"Вече всичко е разчистено на място и движението по ул. "Цар Иван Асен II" ще бъде пуснато всеки момент. Благодаря на екипите на Аварийна помощ и превенция, Столичен електротранспорт, полицията, Столичен инспекторат и работниците от строежа на детската ни ясла в съседство", заяви кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във Facebook. 

Ето какво още добави той: "Най-важното - курбан трябва да се направи, че при цялата тази катастрофа и разрушение се е минало без драскотина! Дори и натиснатото дръвче може би ще оцелее.

Вече са ясни доста детайли за инцидента, които от прокуратурата помолиха засега да не се споделят. Очакваме обаче, когато целият пъзел бъде подреден, да има пълна прозрачност по случая, така че всички поуки да бъдат извлечени и приложени в практиката, всички виновни да бъдат наказани и всички щети да бъдат покрити.

Колегите от района, на които възложих да започнат работа по възстановяване на пострадалата инфраструктурата, вече действат. Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след удар с бомба - разбит бетон, скъсана армировка, натрошени гранитни плочи.

И добре че е бил той, за да предпази жилищния блок в непосредствена близост. От най-близките апартаменти, сутринта са чули силен грохот и добре че с това се е разминало. Пометени са цяла редица автомобили и можеха да са и повече, ако паркираният бус не беше със завъртян на дясно волан.

Малкият дявол беше на днешния втори септември, но това не беше природно бедствие, а причинено от човешка глупост и безотговорност, тук ни е големият проблем".

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
