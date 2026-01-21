Заместник областният управител на Видин Ирена Николова бе гост на тържеството по повод отбелязването на Деня на родилната помощ по стар стил в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ "Света Петка".По време на събитието заместник областният управител поздрави акушерките и медицинските специалисти от името на областния управител Ани Арутюнян и изрази признателност за техния професионализъм и всеотдайност в грижата за майките и новородените. "Бабинден ни напомня да бъдем благодарни – да помним, че всяко начало има нужда от грижа, а всяка грижа – от признание", заяви заместник областният управител и връчи подарък и поздравителен адрес на началника на АГО д-р Юрка Атанасова.По повод празника Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Пахомий и протосингелът на Видинската епархия архимандрит Йоаким отслужиха водосвет. В ритуала "измиване на ръцете" – символ на уважението и благодарността към хората, които помагат да се роди новият живот, се включиха майката на последното родено за 2026 г. бебе Радослав 24-годишната Надя Тодорова и акушерката Вержиния Меицова.През 2025 г. в МБАЛ "Света Петка" във Видин са проплакали общо 97 новородени - 45 момчета и 52 момичета. От началото на годината до момента са регистрирани 6 раждания.